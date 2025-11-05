Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Weil Vogtländern ihre Pyramide heilig ist: Wer Stimmen haben will, muss zuhören

Bei den Pyramiden-Figuren ist der Lack ab. Ein Verein restauriert sie.
Bei den Pyramiden-Figuren ist der Lack ab. Ein Verein restauriert sie. Bild: David Rötzschke
Bei den Pyramiden-Figuren ist der Lack ab. Ein Verein restauriert sie.
Bei den Pyramiden-Figuren ist der Lack ab. Ein Verein restauriert sie. Bild: David Rötzschke
Meinung
Auerbach
Weil Vogtländern ihre Pyramide heilig ist: Wer Stimmen haben will, muss zuhören
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die ausrangierte Weihnachtspyramide ist Herzenssache vieler Rodewischer. Ihre Bürgermeisterin hat das ignoriert. Nun kassierte ein Brauchtumsverein den Drehturm. Da engagieren sich auch AfD-Mitglieder.

Kerstin Schöniger ist eine Macherin. Gestalterin. Nur ungern lässt sich die starke Frau im Rodewischer Rathaus das Heft aus der Hand nehmen. Und von der AfD schon gar nicht. Aber nun ist es passiert. Der 2025 neu gegründete Traditions- und Kulturverein, in dessen Vorstand sich auch AfD-Stadträte stark engagieren, hat sich die ausrangierte...
