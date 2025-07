Welche Kita im Vogtland nun einen neuen Balkon erhält

Die Poppengrüner „Sonnenpferdchen“ bekommen einen neuen Balkon. Der Anbau macht es möglich, vom Obergeschoss direkt in den Garten zu gelangen.

Dieses Jahr wird die in die Jahre gekommene Balkonanlage am Kindergarten „Sonnenpferdchen“ im Neustädter Ortsteil Poppengrün durch eine neue ersetzt. Für zwei Auftragsvergaben hat der Gemeinderat per Beschluss grünes Licht gegeben. 4600 Euro werden für den Abriss fällig, weitere 11.600 Euro für das zeitgemäße Konstrukt. Den Zuschlag...