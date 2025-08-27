Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Wernesgrüner Siedlung in Rothenkirchen bekommt eine Sirene.
Die Wernesgrüner Siedlung in Rothenkirchen bekommt eine Sirene. Bild: Silvia Kölbel
Auerbach
Welches Vogtlanddorf jetzt eine neue Sirene bekommt
Von Silvia Kölbel
Damit alle Bürger der Gemeinde Steinberg mittels Sirenen über Gefahren informiert werden können, bedarf es einiger Veränderungen. Und einer neuen Sirene. Wo wird sie stehen?

Sechs Sirenen sind in der Gemeinde Steinberg mit ihren drei Ortsteilen nötig, damit alle Bürger auch hören, was die Sirene ihnen mitzuteilen hat. Denn neben Alarmsignalen sind künftig auch Sprachdurchsagen vorgesehen. Statt des wöchentlichen Probealarms soll es künftig nur noch eine Probe pro Monat geben. Das alles ist Teil des...
