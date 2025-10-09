Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Pia Zimmermann, Nadine Schild, Simone Hübschmann und Ina Hoffmann (nicht im Bild: Anja Stricker) spielen auf höchstem Niveau. Unterstützung kommt von Mandy Dierking und Stev Klaus.
Pia Zimmermann, Nadine Schild, Simone Hübschmann und Ina Hoffmann (nicht im Bild: Anja Stricker) spielen auf höchstem Niveau. Unterstützung kommt von Mandy Dierking und Stev Klaus. Bild: Sylvia Dienel
Pia Zimmermann, Nadine Schild, Simone Hübschmann und Ina Hoffmann (nicht im Bild: Anja Stricker) spielen auf höchstem Niveau. Unterstützung kommt von Mandy Dierking und Stev Klaus.
Auerbach
Weltmeisterin im Skat: Vogtländerinnen mischen ganz oben mit
Von Sylvia Dienel
Frauen aus dem Vogtland gehören zum Besten, was Deutschland im Skat zu bieten haben. Ina Hoffmann holte in Südamerika und auf einem Schiff sogar den Weltmeistertitel. Was ist ihr Erfolgsrezept?

50 Prozent Glück, 30 Prozent Können, 20 Prozent Spielweise der Gegner. Eine Konstellation, die im Skat über Sieg oder Niederlage entscheidet. Sagt Pia Zimmermann. Und sie muss es wissen. Die 37-jährige ist nicht nur seit ihrer Kindheit in dem anspruchsvollen Sport aktiv und spielt längst auf Bundesliga-Niveau. Ihre Sieges- und...
