Wenn der Weihnachtsmann zum Nikolaus wird - Auerbacher Weihnachtsmarkt ist eröffnet

Mit dem traditionellen Stollenanschnitt ist Freitagabend der Auerbacher Weihnachtsmarkt eröffnet worden. Zu Gast war ein alter Bekannter

Heinz Wüst kann es nicht lassen. Der frühere Auerbacher Weihnachtsmann hat Freitagabend mit dem traditionellen Stollenanschnitt den Auerbacher Weihnachtsmarkt eröffnet - allerdings nicht als Weihnachtsmann, sondern als Nikolaus. Bis zur Bergparade am dritten Advent lockt der Auerbacher Weihnachtsmarkt in Fußgängerzone Nikolaistraße, Neumarkt...