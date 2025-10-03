Wer in Grünbach den Winterdienst übernimmt

Auerbach
Der Gemeinderat hat den Winterdienst vergeben. Zwei Firmen teilen sich die Aufgabe
Der Gemeinderat hat die Aufträge für das Räumen und Streuen vergeben. Wie in den letzten Jahren wird die Firma Forst- und Kommunaldienste Ferdinand Schön aus Muldenhammer in Muldenberg die Räum- und Streupflicht für die Gemeinde erfüllen. Die Leistung wird nach erbrachten Stunden abgerechnet mit 81,64 Euro brutto. In Grünbach übernimmt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.