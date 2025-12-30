MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Wie es mit dem einzigen zentralen Feuerwerk im Vogtland weitergeht: „Wir müssen uns geschlagen geben“

Das zentrale Silvesterfeuerwerk in Ellefeld könnte zum letzten Mal stattfinden.
Das zentrale Silvesterfeuerwerk in Ellefeld könnte zum letzten Mal stattfinden. Bild: Joachim Thoß/Archiv
Das zentrale Silvesterfeuerwerk in Ellefeld könnte zum letzten Mal stattfinden.
Das zentrale Silvesterfeuerwerk in Ellefeld könnte zum letzten Mal stattfinden. Bild: Joachim Thoß/Archiv
Auerbach
Wie es mit dem einzigen zentralen Feuerwerk im Vogtland weitergeht: „Wir müssen uns geschlagen geben“
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ist das zentrale Silvesterfeuerwerk in Ellefeld schon bald Geschichte? Die Gemeinde äußert sich skeptisch über eine weitere Fortsetzung im nächsten Jahr. Das sind die Gründe.

Am Mittwochabend steigt in Ellefeld das zentrale und spendenfinanzierte Silvesterfeuerwerk. Über der weiteren Zukunft der im Vogtland bislang einmaligen Veranstaltung schweben allerdings große Fragezeichen. Bürgermeister Jörg Kerber (parteilos) und Hauptamtsleiterin Heike Strauch äußern sich im Gespräch mit der „Freien Presse“...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:30 Uhr
3 min.
Geldsegen in Arnsdorf: Freizeitzentrum für Bewohner könnte nächstes Jahr eröffnen
Beim Weihnachtsmarkt gab Rosmarie Teichmann (l.) die frohe Nachricht bekannt.
Große Sprünge schienen bis vor kurzem noch aussichtslos. Doch ein überraschender Geldsegen sorgt dafür, dass die Arnsdorfer ihrem großen Traum – einem Freizeitzentrum – schneller näherkommen.
Julia Czaja
14.12.2025
2 min.
Ort im Vogtland sucht weiterhin Käufer für denkmalgeschütztes Rathaus
Für das alte Rathaus in Ellefeld wird weiterhin ein Käufer gesucht.
Ellefelds historisches Rathaus sucht nach dem Umzug der Gemeindeverwaltung einen neuen Besitzer. Die Verkaufsanzeigen lockten jedoch noch keine Interessenten an. Wer jetzt helfen soll.
Florian Wunderlich
12.12.2025
4 min.
Nach plötzlicher Absage im vorigen Jahr: So geht es mit dem Ellefelder Silvesterfeuerwerk weiter
Das von der Gemeinde organisierte und mit Spenden finanzierte Feuerwerk in Ellefeld ist letztes Jahr abgesagt worden. Jetzt soll es nachgeholt werden.
2023 hat Ellefeld ein zentrales, spendenfinanziertes Feuerwerk ins Leben gerufen. Voriges Jahr wurde es kurzfristig abgesagt. Jetzt spricht die Gemeinde über die Gründe – und räumt eigene Fehler ein.
Florian Wunderlich
06:00 Uhr
3 min.
Premiere und Abschied 2025: Zwei Olympiasieger verewigen sich an der legendären Oberwiesenthaler Medaillenwand
Katharina Hennig Dotzler brachte ihre Medaillen zum Pünktchenkleben mit ins Wintersportmuseum.
Eine Langläuferin und ein Nordischer Kombinierer hatten in diesem Jahr besondere Auftritte im Wintersportmuseum K 3 am Fichtelberg. Die eine klebte zum ersten Mal Medaillenpünktchen, der andere zum letzten Mal.
Sandra Häfner
29.12.2025
1 min.
Fahrgäste in Chemnitz und Freiberg gucken in die Röhre: IC startet am Montagvormittag in Dresden
Der IC 2270 ist am Montagvormittag nicht in Chemnitz gestartet. Auch in Freiberg hielt er nicht.
Vergebliches Warten in Chemnitz und Freiberg: Beim IC 2270 fehlten am Montag plötzlich zwei wichtige Halte. Was war der Grund?
Heike Hubricht
29.12.2025
4 min.
Von wem Chemnitz 2025 Abschied nehmen musste
Drei der Persönlichkeiten, von denen Chemnitz 2025 Abschied nahm: Ex-Schauspieldirektor Hartwig Albiro, Katrin Siegel vom Chemnitzer Jugendforum, Zeitzeuge Chris Bürger.
Sie wirkten auf großer Bühne oder im Stillen, widmeten ihr Leben Kunst und Kultur, dem Sport, der Politik oder der Wissenschaft. Und sie werden vielen Chemnitzerinnen und Chemnitzern in Erinnerung bleiben.
Michael Müller
Mehr Artikel