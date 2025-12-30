Wie es mit dem einzigen zentralen Feuerwerk im Vogtland weitergeht: „Wir müssen uns geschlagen geben“

Ist das zentrale Silvesterfeuerwerk in Ellefeld schon bald Geschichte? Die Gemeinde äußert sich skeptisch über eine weitere Fortsetzung im nächsten Jahr. Das sind die Gründe.

Am Mittwochabend steigt in Ellefeld das zentrale und spendenfinanzierte Silvesterfeuerwerk. Über der weiteren Zukunft der im Vogtland bislang einmaligen Veranstaltung schweben allerdings große Fragezeichen. Bürgermeister Jörg Kerber (parteilos) und Hauptamtsleiterin Heike Strauch äußern sich im Gespräch mit der „Freien Presse“... Am Mittwochabend steigt in Ellefeld das zentrale und spendenfinanzierte Silvesterfeuerwerk. Über der weiteren Zukunft der im Vogtland bislang einmaligen Veranstaltung schweben allerdings große Fragezeichen. Bürgermeister Jörg Kerber (parteilos) und Hauptamtsleiterin Heike Strauch äußern sich im Gespräch mit der „Freien Presse“...