Wie sich die Elternbeiträge in Steinberg entwickeln

Im vorigen Jahr sind die Beiträge in Steinberg gestiegen. Auch in diesem Jahr standen sie auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Was wurde entschieden?

Obwohl die Personalkosten in den Kinderbetreuungseinrichtungen auf Grund von Lohnerhöhungen gestiegen sind, bleiben in Steinberg die Elternbeiträge stabil. Das hängt zum einen mit gesunken Ausgaben für Sachkosten zusammen, aber auch mit der Entscheidung der Gemeinderäte, die in ihrer Sitzung beschlossen, die Elternbeiträge auf dem... Obwohl die Personalkosten in den Kinderbetreuungseinrichtungen auf Grund von Lohnerhöhungen gestiegen sind, bleiben in Steinberg die Elternbeiträge stabil. Das hängt zum einen mit gesunken Ausgaben für Sachkosten zusammen, aber auch mit der Entscheidung der Gemeinderäte, die in ihrer Sitzung beschlossen, die Elternbeiträge auf dem...