  • Vogtland
  • Auerbach
  • Wie zwei Gemeinden im Vogtland Energie sparen wollen: „Davon profitieren auch die Mieter"

Die Bürgermeister Andreas Gruner (Steinberg), Jörg Kerber (Ellefeld) und Michael Rink (v.l.) kümmern sich ums Energiesparen.
Die Bürgermeister Andreas Gruner (Steinberg), Jörg Kerber (Ellefeld) und Michael Rink (v.l.) kümmern sich ums Energiesparen. Bild: Silvia Kölbel
Im Gewerbegebiet in Rothenkirchen ist die Straßenbeleuchtung auf sparsame LED-Lampen umgestellt.
Im Gewerbegebiet in Rothenkirchen ist die Straßenbeleuchtung auf sparsame LED-Lampen umgestellt. Bild: Silvia Kölbel
Beim Heizungstausch in den kommunalen Wohnungen in Wernesgrün suchte der Energiemanager nach der effizientesten Lösung.
Beim Heizungstausch in den kommunalen Wohnungen in Wernesgrün suchte der Energiemanager nach der effizientesten Lösung. Bild: Silvia Kölbel
Auerbach
Wie zwei Gemeinden im Vogtland Energie sparen wollen: „Davon profitieren auch die Mieter"
Von Silvia Kölbel
Ellefeld und Steinberg arbeiten seit zwei Jahren beim Energiesparen zusammen. Das läuft so erfolgreich, dass die Dörfer den nächsten Schritt gehen. Was die Kommunen bisher erreicht haben.

Ellefeld und Steinberg beschäftigen seit zwei Jahren einen Energiemanager in Vollzeit in Person von Michael Rink. Ein Energiemanager ist jemand, der die Energieverbräuche sowohl bei Wärme als auch bei Strom genau unter die Lupe nimmt und dann Ideen entwickelt, wie man wo mit möglichst geringen Investitionen am meisten sparen und damit Kosten...
