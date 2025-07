Wiederholungstäter vor Gericht im Vogtland: Diebe brechen ein wegen Geld, Notebook und Eierlikör

Keine Unbekannten im Auerbacher Gerichtssaal sind ein 32- und ein 38-Jähriger. Die Männer sind des besonders schweren Diebstahls angeklagt.

Sie ließen mitgehen, was sie fanden und ihnen unter die Finger geriet: Am liebsten Bargeld aus Vereins- und Kaffeekassen, Technik wie Notebooks und sogar Schnaps und Eierlikör. Ein 32- und ein 38-Jähriger müssen sich am kommenden Donnerstag vor dem Amtsgericht Auerbach verantworten. Vorgeworfen wird ihnen in mehreren Fällen besonders schwerer...