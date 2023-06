Wilde Müllkippe in Auerbach: Landkreis will durchgreifen

"Darf ich mein Gemüse überhaupt essen?" Seit zwei Jahren wollen die Kleingärtner am Katzenstein in Auerbach genau das wissen. Denn ihr Grundwasser ist möglicherweise verseucht. Kreis und Staatsanwaltschaft schoben sich gegenseitig die Verantwortung zu. Kommt jetzt Bewegung in die Sache?

Neue Hoffnung für die Kleingärtner der Auerbacher Sparte Katzenstein. Seit zwei Jahren warten sie vergeblich darauf, dass Bodenproben einer benachbarten wilden Müllkippe ausgewertet und gefährliche Stoffe entfernt werden. Doch Landratsamt und Staatsanwaltschaft sahen beide die jeweils andere Behörde am Zuge. Neue Hoffnung für die Kleingärtner der Auerbacher Sparte Katzenstein. Seit zwei Jahren warten sie vergeblich darauf, dass Bodenproben einer benachbarten wilden Müllkippe ausgewertet und gefährliche Stoffe entfernt werden. Doch Landratsamt und Staatsanwaltschaft sahen beide die jeweils andere Behörde am Zuge.