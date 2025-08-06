Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Arbeitsamt in Auerbach an der Göltzschtalstraße 58: Die Behörde sucht nach einem neuen Standort.
Das Arbeitsamt in Auerbach an der Göltzschtalstraße 58: Die Behörde sucht nach einem neuen Standort.
Auerbach
Will die Arbeitsagentur in Auerbach umziehen?
Redakteur
Von Cornelia Henze
Das Gesuch des Arbeitsamtes nach einem Mietobjekt in der Großen Kreisstadt wirft Fragen auf. Denn die Behörde ist seit Jahren dort vor Ort.

Will die Arbeitsagentur in Auerbach umziehen? Ein bei der „Freien Presse“ geschaltetes Inserat der Bundesbehörde lässt dieses vermuten. Gesucht wird in Auerbach eine Immobilie von 260 Quadratmetern - oder ein Gebäude, das etwa 14 Räume vorhält. Die Agentur für Arbeit Plauen überprüfe regelmäßig die infrastrukturellen Voraussetzungen...
Das könnte Sie auch interessieren
15.07.2025
3 min.
So geht es weiter mit diesem Kino im Vogtland
Am 17. Juli öffnet das Auerbacher Kino wieder. Wer zum Drachenzähmen kommt, darf die Snacks am Bistro nicht vergessen.
Film-Freunde hatten das Auerbacher „Rekord“ fast schon aufgegeben. Aber am 17. Juli öffnet es wieder nach zweimonatiger Schließzeit. Dafür gibt es diesen Grund.
Cornelia Henze
Von Nicole Jähn
8 min.
11:30 Uhr
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
14:26 Uhr
5 min.
Kann das Märchenfilmfestival im Erzgebirge zum Sprungbrett für den Traumjob werden?
Jasmin Großmann aus Radebeul, gelernte Augenoptikerin, möchte in die Kostümbranche wechseln. Sie mag besonders die Prinzessinnen, die selbst für sich einstehen. Das tut sie auch.
Eine junge Sächsin wird im August einer von 29 Walking Acts beim Märchenfilmfestival Fabulix sein – diese freiwilligen Helfer verzaubern in Annaberg Besucher wie Gastgeber. Jasmins Geschichte ist eine besondere.
Katrin Kablau
07.08.2025
3 min.
Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall
Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä.
Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.
Tino Moritz
14:29 Uhr
3 min.
Entspannung im Streit mit Barça: Ter Stegen wieder Kapitän
Marc-André ter Stegen hat nach seiner Rückenoperation faktisch den Weg für den Einsatz seines Konkurrenten Joan García beim FC Barcelona freigemacht.
Erst meldet sich Marc-André ter Stegen im Streit mit dem FC Barcelona zu Wort. Kurz danach legen der 33-Jährige und Barça ihren Zoff bei. Damit könnte auch der Weg für einen Konkurrenten frei sein.
01.08.2025
2 min.
Junges Paar aus dem Vogtland fährt im Stretch-Trabi ins Eheglück
Casslyn Meyer sagt Ja zu Pascal Rammler: Eine Hochzeit vor dem Rathaus Auerbach zieht Blicke auf sich. Nicht nur des Brautpaares wegen.
Cornelia Henze
Mehr Artikel