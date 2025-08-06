Will die Arbeitsagentur in Auerbach umziehen?

Das Gesuch des Arbeitsamtes nach einem Mietobjekt in der Großen Kreisstadt wirft Fragen auf. Denn die Behörde ist seit Jahren dort vor Ort.

Will die Arbeitsagentur in Auerbach umziehen? Ein bei der „Freien Presse" geschaltetes Inserat der Bundesbehörde lässt dieses vermuten. Gesucht wird in Auerbach eine Immobilie von 260 Quadratmetern - oder ein Gebäude, das etwa 14 Räume vorhält. Die Agentur für Arbeit Plauen überprüfe regelmäßig die infrastrukturellen Voraussetzungen...