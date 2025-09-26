Windpark-Pläne bei Neustadt im Vogtland: Neun Bürgermeister richten Brief an Plauener OB

Auerbach
Westlich von Neustadt ist ein Windpark im Gespräch. Die Ablehnung im Ort ist groß und zunehmend auch im Umland, wie ein Brief von neun Bürgermeistern aus der Region an Plauens OB Zenner zeigt.
In Neustadt ist die Ablehnung kaum zu übersehen. An zahlreichen Stellen im Ort zeigen die Anwohner, was sie von den Überlegungen eines Windparks westlich des Bezelberges halten. „Neustadt gegen Windkraft“ steht auf den Transparenten, die seit Bekanntwerden der Pläne im Frühjahr im Ortsbild zu sehen sind.
