Windräder über Wald und Zwei-Prozent-Ziel bei Flächen für Windkraft: So stimmt die CDU-Basis im Vogtland darüber ab

Auerbach
Heftige Debatten toben um den weiteren Windkraft-Ausbau im Vogtland. Der CDU-Kreisverband spricht sich klar gegen Anlagen in Wäldern aus. Er will weg von starren Flächenzielen. Was steckt hinter der Entscheidung?
Die CDU im Vogtland will keine Windkraft- und Photovoltaikanlagen in heimischen Wäldern. In ihrem Kreisparteitag in Oelsnitz sprachen sich die Christdemokraten gegen derartige Pläne aus. Mit großer Mehrheit wurde ein entsprechender Text verabschiedet, macht CDU-Kreischef Sören Voigt aufmerksam.
