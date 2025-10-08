Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Windräder über Wald und Zwei-Prozent-Ziel bei Flächen für Windkraft: So stimmt die CDU-Basis im Vogtland darüber ab

Landrat Thomas Hennig (CDU, Mitte) hat der BI Neustadt im Juli Unterstützung zugesagt.
Landrat Thomas Hennig (CDU, Mitte) hat der BI Neustadt im Juli Unterstützung zugesagt. Bild: Florian Wunderlich
Landrat Thomas Hennig (CDU, Mitte) hat der BI Neustadt im Juli Unterstützung zugesagt.
Landrat Thomas Hennig (CDU, Mitte) hat der BI Neustadt im Juli Unterstützung zugesagt. Bild: Florian Wunderlich
Auerbach
Windräder über Wald und Zwei-Prozent-Ziel bei Flächen für Windkraft: So stimmt die CDU-Basis im Vogtland darüber ab
Von Uwe Selbmann
Heftige Debatten toben um den weiteren Windkraft-Ausbau im Vogtland. Der CDU-Kreisverband spricht sich klar gegen Anlagen in Wäldern aus. Er will weg von starren Flächenzielen. Was steckt hinter der Entscheidung?

Die CDU im Vogtland will keine Windkraft- und Photovoltaikanlagen in heimischen Wäldern. In ihrem Kreisparteitag in Oelsnitz sprachen sich die Christdemokraten gegen derartige Pläne aus. Mit großer Mehrheit wurde ein entsprechender Text verabschiedet, macht CDU-Kreischef Sören Voigt aufmerksam.
