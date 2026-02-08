Winter-Kinder-Welten in Auerbach: Wenn Bewegung Spaß macht

„Sport frei“ für Mädchen und Jungen im Kindergarten- und Grundschulalter hieß es am Samstag in der Auerbacher Schlossarena. Warum die Veranstaltung in jedem Jahr so gut ankommt.

Die Auerbacher Schlossarena gehörte am Samstag ganz den Jüngsten. Bereits zum achten Mal luden die Stadtverwaltung Auerbach und die Sportjugend Vogtland zu den Winter-Kinder-Welten ein und machten aus der Halle eine winterliche Bewegungslandschaft für Kita-Kinder und Grundschüler. Pro Zeitfenster strömten rund 300 Besucher hinein, viele... Die Auerbacher Schlossarena gehörte am Samstag ganz den Jüngsten. Bereits zum achten Mal luden die Stadtverwaltung Auerbach und die Sportjugend Vogtland zu den Winter-Kinder-Welten ein und machten aus der Halle eine winterliche Bewegungslandschaft für Kita-Kinder und Grundschüler. Pro Zeitfenster strömten rund 300 Besucher hinein, viele...