Winterwunderland Vogtland: Die ersten Loipen locken zum Langlauf

Auerbach
Seit Tagen schneit es immer wieder im Vogtland. Langläufer mussten sich bisher allerdings noch gedulden. Doch nun sind die ersten Loipen präpariert.
Raus in die Natur geht es für Winterliebhaber. Seit Tagen schneit es immer wieder, im Vogtland hat sich eine flächendeckende Schneedecke gebildet. Während vielerorts das Rodeln schon seit einigen Tagen möglich ist, geht es nun auch mit dem Langlauf los. Mehrere Loipen sind nutzbar.
