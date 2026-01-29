„Wir waren positiv überrascht“ – Wie viel Geld Ellefeld mit dem Verkauf von Fichtenholz erhält

Die Gemeinde Ellefeld lässt auch in diesem Jahr wieder Fichten im Kommunalwald fällen. Bei dem zu erwartenden Erlös war man im Rathaus überrascht. Wann und wie viele Fichten fallen werden.

Die Gemeinde Ellefeld wird 2026 rund 200 Festmeter Holz aus ihren kommunalen Waldflächen ernten lassen. Das hat der Gemeinderat in der vergangenen Woche einstimmig beschlossen. Den Auftrag zum Holzeinschlag hat die Wald Jacob GmbH aus Wohlhausen erhalten. Gefällt werden soll starkes Fichtenholz. Das etwa zwei Hektar große Areal, in dem die... Die Gemeinde Ellefeld wird 2026 rund 200 Festmeter Holz aus ihren kommunalen Waldflächen ernten lassen. Das hat der Gemeinderat in der vergangenen Woche einstimmig beschlossen. Den Auftrag zum Holzeinschlag hat die Wald Jacob GmbH aus Wohlhausen erhalten. Gefällt werden soll starkes Fichtenholz. Das etwa zwei Hektar große Areal, in dem die...