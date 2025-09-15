Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Rechts neben dem „H34" entsteht eine Station mit zwei Ladepunkten.
Rechts neben dem „H34" entsteht eine Station mit zwei Ladepunkten. Bild: Sylvia Dienel
Rechts neben dem „H34" entsteht eine Station mit zwei Ladepunkten.
Rechts neben dem „H34" entsteht eine Station mit zwei Ladepunkten. Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Wo bald die dritte Schnellladesäule im Raum Auerbach entsteht
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Neben dem Mehrzweckgebäude „H34" an der Hauptstraße in Ellefeld wird demnächst eine Schnellladesäule aufgestellt. Einziger Knackpunkt: Für solche Projekte gibt es derzeit keine Fördermittel.

Als eine der letzten Bauleistungen am Ellefelder Mehrzweckgebäude „H34“ hat der Gemeinderat einer Schnellladestation auf dem Parkplatz im „Hof“ zugestimmt. Die sei von Anfang an geplant gewesen, sagte Bürgermeister Jörg Kerber. Lieferung und Montage übernimmt die EnviaM Energie AG für knapp 51.000 Euro. An einer Stelle drückt der...
