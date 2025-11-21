Wo der Steinkauz lockt: Vogtland präsentiert sich bei der „Touristik & Caravaning“ in Leipzig

Auerbach
Das Vogtland zeigt bis Sonntag bei der Messe „Touristik & Caravaning“ in Leipzig Flagge. Wie kommt die Eule dorthin?
Auf der Messe „Touristik & Caravaning“ in Leipzig, die bis Sonntag die Tore geöffnet hat, gibt es einen gefiederten Star: das Steinkauz-Männchen „Zeus“ von der Falknerei Herrmann in Plauen. Wie Inhaber Hans-Peter-Herrmann erklärt, ist er seit sechs Jahren auf der Messe in Leipzig präsent. Doch für Zeus war es eine Premiere. Er durfte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.