Wo in Auerbach demnächst die Bagger anrollen

Ein Teilstück der Bertolt-Brecht-Straße in Auerbach wird demnächst gesperrt und saniert. Wird es dieses Jahr noch fertig?

In Auerbach steht dieses Jahr noch ein aufwendiges Straßenbauprojekt auf dem Programm. Ab voraussichtlich 7. August rollen die Bagger auf der Bertolt-Brecht-Straße an. Konkret geht es um das rund 100 Meter lange Teilstück zwischen dem Kreisverkehr an der Poststraße und der Rosa-Luxemburg-Straße. Denn der Zustand dieses Abschnitts wird als...