„Wo ist da Krieg?“ - Wie ein Vogtländer trügerischen Weihnachtsfrieden in Kiew erlebt

Krieg in der Ukraine? René Schelmat hätte fast mit dem Kopf geschüttelt, wenn er nicht am Morgen des 27. Dezember etwas Einschneidendes erlebt hätte. Der Auerbacher verbrachte das Christfest in Kiew.

In der Ukraine, da ist doch kein Krieg. Oder wenn, nur ganz weit im Osten. Eine Meinung, die „Experten“ auf den Straßen Deutschlands verbreiten, die man auf Familienfeiern hört und die soziale Netzwerke flutet. René Schelmat (66) hätte dem zugestimmt, nach dem zu urteilen, was er bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag in Kiew zu sehen bekam.