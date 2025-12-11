Wohin am dritten Adventswochenende im Vogtland: Michael-Jackson-Show in Plauen, Bergparade in Auerbach und mehr

Eine Tribute-Show lässt die Musik von Michael Jackson wieder aufleben. Bergmänner marschieren durch Auerbach, und ein Märchen-Klassiker kommt in Reichenbach auf die Bühne. Die Tipps für den dritten Advent.

Der „King of Pop“ in Plauen: Die „Michael Jackson Tribute Live Experience“ bringt die Musik des Weltstars zurück auf die Bühne. Sascha Pazdera führt als Solist mit Band und Tänzerinnen Hits wie „Beat It“, „Bad“, „Heal the World“, „Thriller“, „Black or White“ und „Billie Jean“ auf. Die Show zielt darauf ab, die... Der „King of Pop“ in Plauen: Die „Michael Jackson Tribute Live Experience“ bringt die Musik des Weltstars zurück auf die Bühne. Sascha Pazdera führt als Solist mit Band und Tänzerinnen Hits wie „Beat It“, „Bad“, „Heal the World“, „Thriller“, „Black or White“ und „Billie Jean“ auf. Die Show zielt darauf ab, die...