Wohin am Wochenende im Vogtland: Artrock-Festival in Reichenbach, Osterrummel in Plauen und Tulpenmarkt

Party- und Rockmusik erleben Fans am Wochenende in Reichenbach. In Plauen startet das Ostervolksfest mit zahlreichen Fahrgeschäften, und der Autofrühling zeigt Trends der Branche. Das ist im Vogtland los.

Artrock-Festival: Im Neuberinhaus in Reichenbach steigt am Wochenende das 13. Artrock-Festival. Zum Programm gehören in diesem Jahr insgesamt 16 Bands aus der Region, Deutschland, Großbritannien, Italien und Malta. Den Start macht am Freitag, 16 Uhr, eine inklusive Rockband. Samstag und Sonntag beginnt das Programm jeweils ab 13 Uhr. Tickets in... Artrock-Festival: Im Neuberinhaus in Reichenbach steigt am Wochenende das 13. Artrock-Festival. Zum Programm gehören in diesem Jahr insgesamt 16 Bands aus der Region, Deutschland, Großbritannien, Italien und Malta. Den Start macht am Freitag, 16 Uhr, eine inklusive Rockband. Samstag und Sonntag beginnt das Programm jeweils ab 13 Uhr. Tickets in...