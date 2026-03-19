Wohin am Wochenende im Vogtland? DJ-Duo Steroact live in Plauen

Auerbach
Stereoact bringen ihre Hits nach Plauen: Das DJ-Duo aus dem Erzgebirge heizt am Samstagabend in der Festhalle ein. Wo es am Wochenende „Manege frei“ heißt und weitere Ausflugstipps für die Region.
Stereoact in Plauen: Das DJ-Duo aus dem Erzgebirge tritt am Samstagabend in der Festhalle in Plauen auf. Stereoact erlangte 2015 mit dem Remix „Die immer lacht“ deutschlandweit Bekanntheit. Zuletzt konnten die DJs mit eigenen produzierten und geschriebenen Songs sowie mit Schlager Erfolge feiern. Begleitet wird das Duo in Plauen von Sängerin...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.