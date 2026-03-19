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Stereoact bei einem Auftritt 2018 im Erzgebirge. Am Samstag spielt das Duo in der Festhalle Plauen.
Stereoact bei einem Auftritt 2018 im Erzgebirge. Am Samstag spielt das Duo in der Festhalle Plauen. Foto: Ronny Küttner/Photoron/Archiv
Wie wird das Trinkwasser gewonnen? Antworten darauf gibt der Zwav am Sonntag in Erlbach.
Wie wird das Trinkwasser gewonnen? Antworten darauf gibt der Zwav am Sonntag in Erlbach. Foto: Patrick Pleul/dpa/Archiv
Vorbereitungen für das Osterfest an den Plauener Weberhäusern.
Vorbereitungen für das Osterfest an den Plauener Weberhäusern. Foto: Ellen Liebner
Stereoact bei einem Auftritt 2018 im Erzgebirge. Am Samstag spielt das Duo in der Festhalle Plauen.
Stereoact bei einem Auftritt 2018 im Erzgebirge. Am Samstag spielt das Duo in der Festhalle Plauen. Foto: Ronny Küttner/Photoron/Archiv
Wie wird das Trinkwasser gewonnen? Antworten darauf gibt der Zwav am Sonntag in Erlbach.
Wie wird das Trinkwasser gewonnen? Antworten darauf gibt der Zwav am Sonntag in Erlbach. Foto: Patrick Pleul/dpa/Archiv
Vorbereitungen für das Osterfest an den Plauener Weberhäusern.
Vorbereitungen für das Osterfest an den Plauener Weberhäusern. Foto: Ellen Liebner
Auerbach
Wohin am Wochenende im Vogtland? DJ-Duo Steroact live in Plauen
Redakteur
Von Florian Wunderlich
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Stereoact bringen ihre Hits nach Plauen: Das DJ-Duo aus dem Erzgebirge heizt am Samstagabend in der Festhalle ein. Wo es am Wochenende „Manege frei“ heißt und weitere Ausflugstipps für die Region.

Stereoact in Plauen: Das DJ-Duo aus dem Erzgebirge tritt am Samstagabend in der Festhalle in Plauen auf. Stereoact erlangte 2015 mit dem Remix „Die immer lacht“ deutschlandweit Bekanntheit. Zuletzt konnten die DJs mit eigenen produzierten und geschriebenen Songs sowie mit Schlager Erfolge feiern. Begleitet wird das Duo in Plauen von Sängerin...
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