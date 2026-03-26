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Die Böhse Onkelz-Coverband Engel in Zivil tritt am Wochenende in Wernesgrün auf.
Die Böhse Onkelz-Coverband Engel in Zivil tritt am Wochenende in Wernesgrün auf. Foto: Thomas Morgenroth/Archiv
„Noch’n Gedicht“: Hans-Joachim Heist lässt den Komiker Heinz Erhardt auferstehen.
„Noch’n Gedicht“: Hans-Joachim Heist lässt den Komiker Heinz Erhardt auferstehen. Foto: Eckhard Sommer/Archiv
Erich Ohser: Bekannt für seine „Vater und Sohn“-Geschichten.
Erich Ohser: Bekannt für seine „Vater und Sohn“-Geschichten. Foto: Ellen Liebner/Archiv
Die Böhse Onkelz-Coverband Engel in Zivil tritt am Wochenende in Wernesgrün auf.
Die Böhse Onkelz-Coverband Engel in Zivil tritt am Wochenende in Wernesgrün auf. Foto: Thomas Morgenroth/Archiv
„Noch’n Gedicht“: Hans-Joachim Heist lässt den Komiker Heinz Erhardt auferstehen.
„Noch’n Gedicht“: Hans-Joachim Heist lässt den Komiker Heinz Erhardt auferstehen. Foto: Eckhard Sommer/Archiv
Erich Ohser: Bekannt für seine „Vater und Sohn“-Geschichten.
Erich Ohser: Bekannt für seine „Vater und Sohn“-Geschichten. Foto: Ellen Liebner/Archiv
Auerbach
Wohin am Wochenende im Vogtland: Engel in Zivil, Ostermarkt und Vitalmesse
Redakteur
Von Florian Wunderlich
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Die Böhse Onkelz-Coverband Engel in Zivil aus dem Erzgebirge steht am Wochenende im Vogtland auf der Bühne. In Neumark ist Ostermarkt und im Göltzschtal Vitalmesse. Das sind weitere Ausflugstipps.

Engel in Zivil: Die Böhse Onkelz-Coverband Engel in Zivil tritt am Freitag im Wernesgrüner Brauerei-Gutshof auf. Seit über 20 Jahren bietet die Band aus dem Erzgebirge deutschsprachigen Rock. Besucher können sich auf einen Abend mit Klassikern und Mitsing-Hymnen einstellen. Beginn ist 20 Uhr. Tickets sind an der Abendkasse erhältlich.
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