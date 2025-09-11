Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Wohin am Wochenende im Vogtland? Spektakuläre Übungen mit der Feuerwehr, Herbstmärkte und anderes mehr

Bereits am Montag fand im Feuerwehrzentrum eine spektakuläre Abseilübung statt. Am Samstag lockt ähnliches.
Bereits am Montag fand im Feuerwehrzentrum eine spektakuläre Abseilübung statt. Am Samstag lockt ähnliches.
Auerbach
Wohin am Wochenende im Vogtland? Spektakuläre Übungen mit der Feuerwehr, Herbstmärkte und anderes mehr
Redakteur
Von Gunter Niehus
Die Eröffnung des Feuerwehrzentrums in Eich ist am Samstag einen Besuch wert. In Neumark streiten derweil wackere Kämpfer um eine Palisade, während in Ellefeld friedliche Alpakas locken. Was sonst los ist.

Offene Denkmäler: Das Rittergut in Kleingera, der Komturhof in Plauen, das Schloss in Treuen - zum Tag des offenen Denkmals öffnen am Sonntag auch im Vogtland zahlreiche historische Gebäude. Einige von ihnen sind eher selten für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Auswahl im Landkreis ist groß. Den besten Überblick liefert die Homepage des...
