Wurde ein Kind im Vogtland mit Rheumamittel fast getötet? Die Schwester will ihr Schweigen brechen

Drei Personen sind am Landgericht Zwickau angeklagt, 2020 einem Kind heimlich Medikamente verabreicht zu haben. Bislang will niemand aussagen - auch das Opfer nicht. Kommt nun die Wende?

Der Vater, die Mutter oder die Halbschwester - einer von ihnen soll laut Anklage im Jahr 2020 einem Kind heimlich das Rheumamittel Methotrexat ins Essen oder in Getränke gemischt haben. Fast wäre das 2007 geborene Mädchen daran gestorben. Am Mittwoch konnte der Prozess gegen die drei Vogtländer vor dem Zwickauer Landgericht starten. Eigentlich...