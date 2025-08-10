Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Zahlreiche neue Baustellen im Göltzschtal: Hier müssen sich Autofahrer ab Montag auf Umwege einstellen

Geduld ist gefragt: Zum Schulstart beginnen Baustellen im Göltzschtal.
Geduld ist gefragt: Zum Schulstart beginnen Baustellen im Göltzschtal. Bild: David Rötzschke/Archiv
Geduld ist gefragt: Zum Schulstart beginnen Baustellen im Göltzschtal.
Geduld ist gefragt: Zum Schulstart beginnen Baustellen im Göltzschtal. Bild: David Rötzschke/Archiv
Auerbach
Zahlreiche neue Baustellen im Göltzschtal: Hier müssen sich Autofahrer ab Montag auf Umwege einstellen
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Pünktlich zum Schulstart erfordern neue Baustellen in Falkenstein, Auerbach und Ellefeld Geduld von Autofahrern. Zum Teil sind Umleitungen einzuplanen.

Verkehrsteilnehmer müssen sich zum Wochenstart auf Einschränkungen einstellen. Denn ab Montag beginnen im Göltzschtal an zahlreichen Orten neue Baustellen, teilweise mit Vollsperrungen und Umleitungen. Ein Überblick, wie Sie von A nach B kommen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
15:30 Uhr
3 min.
Ein offenes Ohr für Kritik und Fragen: Das sollte der neue Patientenfürsprecher am Krankenhaus Mittweida mitbringen
Schild am Haupteingang zum Mittweidaer Krankenhaus.
Am Klinikum ist das Ehrenamt neu zu vergeben. Die Stimme für die Patienten ist aber nur ein Baustein im Streben des Hauses nach Qualität - das sich jetzt bei einem Klinik-Ranking ausgezahlt hat.
Franziska Bernhardt-Muth
15:50 Uhr
1 min.
Motorroller-Fahrer stürzt in Lichtenwalde in Straßengraben und verletzt sich schwer
Bei einem Unfall in Lichtenwalde wurde ein Motorroller-Fahrer schwer verletzt.
Laut Polizei hat sich der Unfall am Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße 7704 ereignet.
FP
12.08.2025
3 min.
Oederaner Traumpaar aus „Bauer sucht Frau“ trennt sich - hat Kandidat Thomas aus dem Erzgebirge mehr Glück?
Für wen ist nun der zweite Motorradhelm? Paul Lohse aus „Bauer sucht Frau“.
Paul aus Schönerstadt und Anna gehen getrennte Wege. Sie sind nicht die Einzigen, denen die RTL-Romanze kein Glück gebracht hat. Doch bald kann das sächsische Publikum wieder mitfiebern.
Eva-Maria Hommel
06.08.2025
2 min.
Havarie in Falkenstein: Darum ist die Hauptstraße gesperrt – das müssen Autofahrer beachten
In Falkenstein kommt es zu Einschränkungen wegen einer Havarie auf der Hauptstraße.
In Falkenstein kommt es seit Dienstag zu Einschränkungen im Bereich der Hauptstraße. Grund ist eine Havarie. Was passiert ist und welche Auswirkungen das zur Folge hat.
Florian Wunderlich
21.07.2025
1 min.
Diese Straße im Vogtland ist ab Mittwoch gesperrt
Wegen Bauarbeiten ist die Neustädter Straße in Grünbach gesperrt.
In Grünbach wird eine Straße für mehrere Tage gesperrt. Die Umleitung betrifft auch jene, die zwischen Oberland und Göltzschtal unterwegs sind.
Florian Wunderlich
Mehr Artikel