Zahlreiche neue Baustellen im Göltzschtal: Hier müssen sich Autofahrer ab Montag auf Umwege einstellen

Pünktlich zum Schulstart erfordern neue Baustellen in Falkenstein, Auerbach und Ellefeld Geduld von Autofahrern. Zum Teil sind Umleitungen einzuplanen.

Verkehrsteilnehmer müssen sich zum Wochenstart auf Einschränkungen einstellen. Denn ab Montag beginnen im Göltzschtal an zahlreichen Orten neue Baustellen, teilweise mit Vollsperrungen und Umleitungen. Ein Überblick, wie Sie von A nach B kommen.