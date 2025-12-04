Zehnjährige bei Unfall in Neustadt im Vogtland verletzt

Eine 73-Jährige hatte mit ihrem Wagen das Vorfahrtsrecht missachtet. So schildert die Polizei den Hergang.

Eine 73-jährige Renault-Fahrerin hat am Mittwochmorgen, 3. Dezember, gegen 7.30 Uhr in Neustadt beim Abbiegen auf die Staatsstraße 303 die Vorfahrt einer 31-jährigen Chevrolet-Fahrerin missachtet. Die Fahrzeuge stießen daraufhin zusammen. Der Unfall ereignete sich an der Oelsnitzer Straße in Richtung Siebenhitz, berichtete die Polizei. Die...