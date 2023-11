Zehnjähriger Junge in Auerbach angefahren – Polizei sucht Zeugen des Unfalls

An einer Kreuzung in Auerbach wurde am Montag ein Junge angefahren. Wie es dem zehnjährigen Liam nach dem Unfall geht und warum die Polizei nun Zeugen des Vorfalls sucht.

An einer vielbefahrenen Kreuzung in Auerbach ist am Montagnachmittag ein zehnjähriger Junge von einem Fahrzeug angefahren und verletzt worden. Wie Christin Welk, die Mutter des zehnjährigen Liam, gegenüber der „Freien Presse“ sagte, wollten ihr Sohn und sein Freund gemeinsam in den Hofaupark gehen. An der Lauckner-Kreuzung überquerten die... An einer vielbefahrenen Kreuzung in Auerbach ist am Montagnachmittag ein zehnjähriger Junge von einem Fahrzeug angefahren und verletzt worden. Wie Christin Welk, die Mutter des zehnjährigen Liam, gegenüber der „Freien Presse“ sagte, wollten ihr Sohn und sein Freund gemeinsam in den Hofaupark gehen. An der Lauckner-Kreuzung überquerten die...