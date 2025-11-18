Zu hohe Radonwerte in Grundschule im Vogtland: „Wir sind in der Pflicht etwas zu tun“

Das Gas ist in jedem dritten Gebäude im Vogtland über den Grenzwerten. In Ellefeld soll nun eine neue Messung in der Grundschule erfolgen und Lösungen gefunden werden. Warum Radon gefährlich ist.

Man kann es nicht sehen, nicht riechen und nicht schmecken – und trotzdem ist es für die Gesundheit gefährlich. Die Rede ist von Radon. Das radioaktive Edelgas wird bei Zersetzungsprozessen von Uran im Boden freigesetzt. Die größte Gefahr geht in geschlossenen Räumen aus, da das Gas durch Fundamente, Rohre und Fugen in Gebäude eindringen... Man kann es nicht sehen, nicht riechen und nicht schmecken – und trotzdem ist es für die Gesundheit gefährlich. Die Rede ist von Radon. Das radioaktive Edelgas wird bei Zersetzungsprozessen von Uran im Boden freigesetzt. Die größte Gefahr geht in geschlossenen Räumen aus, da das Gas durch Fundamente, Rohre und Fugen in Gebäude eindringen...