Regionale Nachrichten und News
  • Zu hohe Radonwerte in Grundschule im Vogtland: „Wir sind in der Pflicht etwas zu tun“

Die unterschätzte Gefahr aus dem Boden: Das geruchlose Radon kann langfristig zu Gesundheitsschäden führen. In vielen Gebäuden werden Grenzwerte überschritten.
Die unterschätzte Gefahr aus dem Boden: Das geruchlose Radon kann langfristig zu Gesundheitsschäden führen. In vielen Gebäuden werden Grenzwerte überschritten. Bild: Uli Deck/dpa/Archiv
In der Grundschule Ellefeld erfolgen nun weitere Radonmessungen.
In der Grundschule Ellefeld erfolgen nun weitere Radonmessungen. Bild: David Rötzschke/Archiv
21 Kommunen gehören im Vogtlandkreis zum Radonvorsorgegebiet.
21 Kommunen gehören im Vogtlandkreis zum Radonvorsorgegebiet. Bild: Ariane Bühner/Archiv
Die unterschätzte Gefahr aus dem Boden: Das geruchlose Radon kann langfristig zu Gesundheitsschäden führen. In vielen Gebäuden werden Grenzwerte überschritten.
Die unterschätzte Gefahr aus dem Boden: Das geruchlose Radon kann langfristig zu Gesundheitsschäden führen. In vielen Gebäuden werden Grenzwerte überschritten. Bild: Uli Deck/dpa/Archiv
In der Grundschule Ellefeld erfolgen nun weitere Radonmessungen.
In der Grundschule Ellefeld erfolgen nun weitere Radonmessungen. Bild: David Rötzschke/Archiv
21 Kommunen gehören im Vogtlandkreis zum Radonvorsorgegebiet.
21 Kommunen gehören im Vogtlandkreis zum Radonvorsorgegebiet. Bild: Ariane Bühner/Archiv
Auerbach
Zu hohe Radonwerte in Grundschule im Vogtland: „Wir sind in der Pflicht etwas zu tun“
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Das Gas ist in jedem dritten Gebäude im Vogtland über den Grenzwerten. In Ellefeld soll nun eine neue Messung in der Grundschule erfolgen und Lösungen gefunden werden. Warum Radon gefährlich ist.

Man kann es nicht sehen, nicht riechen und nicht schmecken – und trotzdem ist es für die Gesundheit gefährlich. Die Rede ist von Radon. Das radioaktive Edelgas wird bei Zersetzungsprozessen von Uran im Boden freigesetzt. Die größte Gefahr geht in geschlossenen Räumen aus, da das Gas durch Fundamente, Rohre und Fugen in Gebäude eindringen...
Mehr Artikel