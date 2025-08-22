Zu Wasser und zu Land: Vogtländische Musikanten proben für den ganz großen Auftritt

Die Netzschkauer Musikanten fahren im September zum europäischen Blasmusikfestival nach Bad Schlema. Bei einer Probe an der Talsperre Pöhl haben sie Programmausschnitte gezeigt. Die hatte es in sich.

Es war gerade halb fünf, als am Mittwoch auf die ziemlich leere Liegewiese an der Schlosshalbinsel Bewegung kam. Viele fleißige Hände bauten in Windeseile Pavillons, eine provisorische Bühne und den Grillstand auf. Nach und nach kamen Leute mit großen schwarzen Etuis dazu, die Blasinstrumente enthielten. Die Netzschkauer Musikanten hatten zur... Es war gerade halb fünf, als am Mittwoch auf die ziemlich leere Liegewiese an der Schlosshalbinsel Bewegung kam. Viele fleißige Hände bauten in Windeseile Pavillons, eine provisorische Bühne und den Grillstand auf. Nach und nach kamen Leute mit großen schwarzen Etuis dazu, die Blasinstrumente enthielten. Die Netzschkauer Musikanten hatten zur...