  • Zu Wasser und zu Land: Vogtländische Musikanten proben für den ganz großen Auftritt

Der erste Teil der Probe war die „Wassermusik" von zwei Flößen aus.
Der erste Teil der Probe war die „Wassermusik" von zwei Flößen aus. Bild: JB Steps
Der erste Teil der Probe war die „Wassermusik" von zwei Flößen aus.
Der erste Teil der Probe war die „Wassermusik" von zwei Flößen aus. Bild: JB Steps
Auerbach
Zu Wasser und zu Land: Vogtländische Musikanten proben für den ganz großen Auftritt
Von Petra Steps
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Netzschkauer Musikanten fahren im September zum europäischen Blasmusikfestival nach Bad Schlema. Bei einer Probe an der Talsperre Pöhl haben sie Programmausschnitte gezeigt. Die hatte es in sich.

Es war gerade halb fünf, als am Mittwoch auf die ziemlich leere Liegewiese an der Schlosshalbinsel Bewegung kam. Viele fleißige Hände bauten in Windeseile Pavillons, eine provisorische Bühne und den Grillstand auf. Nach und nach kamen Leute mit großen schwarzen Etuis dazu, die Blasinstrumente enthielten. Die Netzschkauer Musikanten hatten zur...
