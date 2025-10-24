Zukunft des Ellefelder Cafés im H34 weiter ungewiss: Wie es doch noch funktionieren könnte

Auerbach
Über ein Jahr hat Ellefeld nach einem Betreiber für das Café im H34 gesucht – erfolglos. Jetzt will die Kommune das Café selbst betreiben. Das ist aber nicht so einfach. Woran es jetzt scheitern könnte.
Seit wenigen Wochen füllt sich das H34 in Ellefeld nach mehr als zwei Jahren Bauzeit mit Leben. Doch anders als erhofft, fehlt dem neuen Mehrzweckgebäude weiterhin das Café, welches in einer der beiden Gewerbeflächen im Erdgeschoss geplant war. Ein Betreiber ließ sich nicht gewinnen. Interessenten habe es zwar gegeben, Zusagen blieben jedoch...
