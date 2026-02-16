Zuwachs für Tourismus im Vogtland: Fronberg soll besseres Wandergebiet werden

Eine Projektskizze gibt schon mehrere Jahre. Jetzt wollen Falkenstein, Auerbach und Treuen als Berg-Anrainer notwendige Fördermittel für den touristischen Ausbau beschaffen.

Bei Reumtengrüner Ortschaftsratssitzungen steht die Thematik Fronberg-Wandergebiet oft auf der Tagesordnung. Jetzt war es wieder soweit. Das Projekt sei in die Phase der Fördermittelbeschaffung eingetreten, informierte Uwe Ebert (Bürgerinitiative). Erste Gespräche hätten begonnen. Dabei treffen drei Leader-Fördergebiete aufeinander:... Bei Reumtengrüner Ortschaftsratssitzungen steht die Thematik Fronberg-Wandergebiet oft auf der Tagesordnung. Jetzt war es wieder soweit. Das Projekt sei in die Phase der Fördermittelbeschaffung eingetreten, informierte Uwe Ebert (Bürgerinitiative). Erste Gespräche hätten begonnen. Dabei treffen drei Leader-Fördergebiete aufeinander:...