Zwei Autos in Auerbach auf schneeglatter Straße kollidiert

Unangepasste Geschwindigkeit wird von der Polizei als Ursache angenommen.

Zwei Autos wurden bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 14. März, in Auerbach so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Darüber hat die Polizei berichtet. Der Unfall passierte gegen 7.45 Uhr auf schneeglatter Fahrbahn. Ein 24-jähriger Mann war zu dieser Zeit mit seinem Volkswagen auf der Reumtengrüner Straße unterwegs. Vor...