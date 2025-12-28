MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Zwei Blitzer in Auerbach in die Luft gesprengt: So ist der Ermittlungsstand ein Jahr danach

Ende 2024 wurden zwei Blitzer in Auerbach durch Sprengstoff zerstört.
Ende 2024 wurden zwei Blitzer in Auerbach durch Sprengstoff zerstört. Bild: David Rötzschke/Archiv
Ende 2024 wurden zwei Blitzer in Auerbach durch Sprengstoff zerstört.
Ende 2024 wurden zwei Blitzer in Auerbach durch Sprengstoff zerstört. Bild: David Rötzschke/Archiv
Auerbach
Zwei Blitzer in Auerbach in die Luft gesprengt: So ist der Ermittlungsstand ein Jahr danach
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein lauter Knall, Zehntausende Euro Schaden und das gleich zweimal. Kurz vor Silvester 2024 sind in Auerbach Blitzer zerstört worden. Konnten Tatverdächtige ermittelt werden?

Briefkästen, Zigarettenautomaten oder Mülltonen – sie sind rund um Silvester häufig Ziel von Vandalismus. Doch was Auerbach vor einem Jahr erlebt hat, war erheblich. So fasste Anfang 2025 Jens Oppel, Leiter des Polizeireviers Auerbach-Klingenthal, das Geschehen rund um Silvester zusammen. Zwei stationäre Blitzer und eine Servicestelle der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.12.2025
1 min.
Zwickauer Weihnachtsbaum und Pyramide ohne Beleuchtung: Das war der Grund
Der Weihnachtsbaum auf dem Zwickauer Hauptmarkt war am zweiten Feiertag ohne Beleuchtung.
Zeitweiser Ausfall der Festtagsbeleuchtung inzwischen behoben.
Holger Weiß
09:05 Uhr
6 min.
Das Transferfenster öffnet: Ruhe vor dem großen Sturm?
Steht vor einem Wechsel zur AC Mailand: Nationalspieler Niclas Füllkrug. (Archivbild)
Die Fußball-WM im Sommer könnte dem kommenden Transferfenster zusätzliche Brisanz verleihen. Auch deutsche Profis sind auf einen Wechsel angewiesen, um doch noch an dem Turnier teilnehmen zu können.
Christian Johner, dpa
12:00 Uhr
2 min.
Neue Stelle im Auerbacher Rathaus: Energiemanager soll beim Sparen helfen – aber nicht nur
Der Energiemanager in Auerbach soll bei der Erstellung der kommunalen Wärmeplanung helfen.
Die Stadtverwaltung Auerbach sucht einen Energiemanager und folgt damit dem Beispiel anderer Kommunen im Göltzschtal. Welche Herausforderungen auf den Energiemanager warten.
Florian Wunderlich
04.12.2025
2 min.
Nach Spreng-Attacke am Neujahrstag im Vogtland: Sparkassen-Würfel wird wieder aufgebaut
Das Fundament ist gesetzt, der rote Sparkassen-Würfel bereits angeliefert. Noch vor Weihnachten können Auerbacher aus dem „Neubau“ wieder Bankgeschäfte tätigen.
Die freudige Nachricht war nicht zu übersehen: Der rote Cube mit dem weißen Sparkassen-“S“ steht im Auerbacher Neubaugebiet zur Montage bereit. Es ist der Ersatz für den zerstörten Vorgänger-Würfel.
Cornelia Henze
27.12.2025
3 min.
Minister verkündet „Sachsen-Rekord“: Im Februar beginnen so viele neue Referendare im zweiten Schulhalbjahr wie noch nie
„Zeigt, wie attraktiv der Lehrerberuf ist“: Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) zu den neuen Referendarzahlen.
Angehende Lehrkräfte gehören in Sachsen bereits seit Jahren zu den bestbezahlten bundesweit. Trotzdem gibt es nun einen neuen Höchstwert. Was sind die Gründe - und wer profitiert davon am meisten?
Tino Moritz
09:00 Uhr
4 min.
Worauf bei Kauf und Verwendung von Feuerwerk zu achten ist
Feuerwerk sieht am Nachthimmel oft schön aus - ist aber längst nicht überall erlaubt. Gerade in Innenstädten gelten vielerorts Verbotszonen.
Noch altes Feuerwerk aus dem Vorjahr übrig? Dann sollten Sie das keineswegs mehr zünden. Neu kaufen ist angesagt - Böller und Raketen aber erst ab 18 Jahren. Und was sollte man sonst noch wissen?
Mehr Artikel