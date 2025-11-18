Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein 41-jähriger Zweiradfahrer musste nach einem Sturz von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht werden.
Bild: Symbolfoto: Harry Haertel
Auerbach
Zweiradfahrer bei Sturz in Ellefeld schwer verletzt
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der 41-Jährige war mit einem Pedelec unterwegs, als er offenbar gesundheitliche Probleme bekam.

Einen Unfall mit einem Elektrofahrrad hat es am Montagmittag in Ellefeld gegeben. Dabei wurde der 41-Jährige Radfahrer bei einem Sturz schwer verletzt. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, war der Mann kurz nach 11 Uhr mit seinem Pedelec auf der Bahnhofstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und...
