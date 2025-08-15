Zwischen Volleyball und Badewannenrennen: Was in einem Ort im Vogtland zum Badfest überreicht wird

Die Gemeinde Werda hat im Frühjahr eine Bürgerstiftung mit der Sparkasse Vogtland auf den Weg gebracht. Nun wird die Stiftungsurkunde überreicht. Wer vom Geld der Stiftung profitieren könnte.

Im Werdaer Ortsteil Kottengrün findet am Samstag das Badfest statt. Start ist mit einem Volleyballturnier auf dem Volleyballplatz bereits um 10 Uhr. Ab 14 Uhr verlagert sich das Geschehen zum Freibad, ehe dieses ab 16 Uhr zum Austragungsort des diesjährigen Badewannenrennens wird.