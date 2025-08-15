Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Zwischen Volleyball und Badewannenrennen: Was in einem Ort im Vogtland zum Badfest überreicht wird

Vor dem Badewannenrennen wird die Stiftungsurkunde überreicht.
Vor dem Badewannenrennen wird die Stiftungsurkunde überreicht. Bild: Joachim Thoß/Archiv
Vor dem Badewannenrennen wird die Stiftungsurkunde überreicht.
Vor dem Badewannenrennen wird die Stiftungsurkunde überreicht. Bild: Joachim Thoß/Archiv
Auerbach
Zwischen Volleyball und Badewannenrennen: Was in einem Ort im Vogtland zum Badfest überreicht wird
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Gemeinde Werda hat im Frühjahr eine Bürgerstiftung mit der Sparkasse Vogtland auf den Weg gebracht. Nun wird die Stiftungsurkunde überreicht. Wer vom Geld der Stiftung profitieren könnte.

Im Werdaer Ortsteil Kottengrün findet am Samstag das Badfest statt. Start ist mit einem Volleyballturnier auf dem Volleyballplatz bereits um 10 Uhr. Ab 14 Uhr verlagert sich das Geschehen zum Freibad, ehe dieses ab 16 Uhr zum Austragungsort des diesjährigen Badewannenrennens wird.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:40 Uhr
3 min.
Mindestens 16 große Waldbrände in Spanien
Die Brandbekämpfer sehen sich teilweise mit riesigen Feuerwänden konfrontiert, die durch stürmische Winde jederzeit blitzartig die Richtung ändern können.
Ungewöhnlich viele Waldbrände zugleich bringen die Einsatzkräfte in Spanien an den Rand ihrer Kräfte. Tausende müssen fliehen. Die Opposition fordert den Einsatz des Militärs.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
20.05.2025
3 min.
Welches Vogtlanddorf jetzt ebenfalls eine Bürgerstiftung will
Die Heimatstube ist eine der besten Adressen in Werda. Kann auch dort die Bürgerstiftung helfen?
Bislang haben 13 Gemeinden im Vogtlandkreis Stiftungen für bürgerschaftliches Engagement gegründet. Allen voran Städte. Werda ist dabei, als Dorf nachzuziehen. Was gefördert werden könnte.
Sylvia Dienel
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
16:34 Uhr
2 min.
Nach Rechtsstreit: Bund muss Afghanin Visum erteilen
Eine Beschwerde des Bundes vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg wurde zurückgezogen. (Symbolbild)
In Pakistan warten Hunderte Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. Im Fall einer Frau und ihrer Familie gilt jetzt die richterliche Anordnung, die Einreisepapiere auszustellen.
19.07.2025
2 min.
Was sich ein Dorf im Vogtland von seiner Bürgerstiftung verspricht
Werda hat bald eine Bürgerstiftung.
Genügend Startkapital ist gesammelt, ein Beschluss gefasst. Der Gründung steht also nichts mehr im Weg. Zumindest fast nichts. Was nun noch fehlt.
Sylvia Dienel
Mehr Artikel