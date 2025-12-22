MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Warmer Geldregen: Für Familien mit Neugeborenen in Schöneck gibt es 1000 Euro.
Warmer Geldregen: Für Familien mit Neugeborenen in Schöneck gibt es 1000 Euro. Bild: Vivid Pixels/Fotolia
Warmer Geldregen: Für Familien mit Neugeborenen in Schöneck gibt es 1000 Euro.
Warmer Geldregen: Für Familien mit Neugeborenen in Schöneck gibt es 1000 Euro. Bild: Vivid Pixels/Fotolia
Oberes Vogtland
1000 Euro: Diese Stadt im Vogtland zahlt für Babys ein stolzes Begrüßungsgeld
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schöneck versüßt jungen Eltern den Start in den Alltag mit Baby mit einem Tausender. Doch die Familienfreundlichkeit der Stadt mache noch viel mehr aus, sagt der Bürgermeister.

Einen warmen Geldregen gibt es für 13 Schönecker Familien dieses Jahr kurz vor Weihnachten - und weitere Familien dürfen sich 2026 auf einen Zuschuss von jeweils 1000 Euro für die Haushaltskasse freuen. Denn: Die Stadt Schöneck zahlt Begrüßungsgeld für Babys.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.12.2025
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Das Gerät am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. Im ersten Halbjahr seines Bestehens wurde eine beachtliche Summe eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
11:10 Uhr
3 min.
Drei Wege, um an einen Arzttermin zu kommen
Die Suche nach einem freien Arzttermin gestaltet sich oft schwierig: Besetztzeichen und lange Wartezeiten sind keine Seltenheit.
Das Knie zwickt, aber Sie haben noch keinen Orthopäden - und auch keine Lust, diverse Praxen abzutelefonieren? Es gibt noch andere Wege zum Arzttermin. Ein Überblick.
11:07 Uhr
2 min.
Polizeidirektion Zwickau meldete verstärkt Explosionen an Zigaretten-, Geld- und Fahrkartenautomaten
In Hohenstein-Ernstthal wurde im Dezember 2024 am Bahnhof ein Fahrkartenautomat gesprengt.
Fahrscheinautomaten in Zwickau bleiben ab Montag für fünf Tage zum Schutz vor Vandalismus geschlossen. In der Region meldete die Polizei in diesem Jahr 56 Explosionen unter anderem an Automaten.
Frank Dörfelt
21.12.2025
1 min.
Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Das war der Grund für den Einsatz am Sonntag in Waldenburg
Die Feuerwehr war in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Waldenburg im Einsatz.
Aufregung am Vormittag in der Thomas-Müntzer-Siedlung: Am einstündigen Einsatz waren 49 Feuerwehrleute aus Waldenburg und Glauchau beteiligt.
Holger Frenzel
22.12.2025
4 min.
Arbeitsmarkt Mittelsachsen: Bei Generation Ü50 passt etwas nicht zusammen
Busfahrer Dirk Frenzel hat sich mit 56 Jahren für eine neue Jobperspektive entschieden.
Regiobus Mittelsachsen nutzt das Potenzial älterer Quereinsteiger. Trotz positiver Einzelfälle bleibt die Arbeitslosigkeit in der Altersgruppe der über 50-Jährigen hoch. Die Arbeitsagentur hat Lösungsangebote. Doch wirkt das?
Jan Leißner
08.12.2025
3 min.
Idylle mit Aussicht: Investor für Freizeitareal im Vogtland gesucht
Für das Freizeitareal Haselmühle in Schöneck wird ein Investor gesucht.
Für das Freizeitgelände Haselmühle in Schöneck sucht die Stadt einen Investor. Eine Ausschreibung dazu läuft. Was dort alles möglich sein soll.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel