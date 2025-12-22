1000 Euro: Diese Stadt im Vogtland zahlt für Babys ein stolzes Begrüßungsgeld

Oberes Vogtland
Schöneck versüßt jungen Eltern den Start in den Alltag mit Baby mit einem Tausender. Doch die Familienfreundlichkeit der Stadt mache noch viel mehr aus, sagt der Bürgermeister.
Einen warmen Geldregen gibt es für 13 Schönecker Familien dieses Jahr kurz vor Weihnachten - und weitere Familien dürfen sich 2026 auf einen Zuschuss von jeweils 1000 Euro für die Haushaltskasse freuen. Denn: Die Stadt Schöneck zahlt Begrüßungsgeld für Babys.
