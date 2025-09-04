14-Jähriger bei Fahrradunfall im Vogtland schwer verletzt

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls am Mittwochabend in Taltitz.

Fahrradunfall am Mittwochabend im Oelsnitzer Ortsteil Taltitz: Ein 14-jähriger Junge war mit seinem Fahrrad auf der Meßbacher Straße dorfeinwärts unterwegs. Dabei kam es zum Sturz, bei dem er sich schwere Verletzungen zuzog. Passanten fanden den Jugendlichen, der laut Aussage der Polizei kurzzeitig nicht ansprechbar war. Er wurde ins...