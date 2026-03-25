MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Bei einem Unfall in Siebenbrunn kollidierte ein Motorradfahrer mit einem Auto.
Bei einem Unfall in Siebenbrunn kollidierte ein Motorradfahrer mit einem Auto. Symbolbild: B. Nolte/stock
Bei einem Unfall in Siebenbrunn kollidierte ein Motorradfahrer mit einem Auto.
Bei einem Unfall in Siebenbrunn kollidierte ein Motorradfahrer mit einem Auto. Symbolbild: B. Nolte/stock
Oberes Vogtland
20-jähriger Motorradfahrer in Siebenbrunn schwer verletzt
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In einer Kurve kam es zu einem schweren Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto. Der verletzte Fahrer musste ins Krankenhaus.

Nach dem Zusammenstoß mit einem Volkswagen hat ein 20-jähriger Motorradfahrer am Dienstag, 24. März, im Markneukirchener Ortsteil Siebenbrunn schwere Verletzungen erlitten. Darüber hat die Polizei berichtet. Der Unfall passierte in einer Kurve. Der junge Mann kollidierte mit dem Auto eines 73-Jährigen, stürzte und stieß gegen einen Zaun....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.03.2026
2 min.
VfB Auerbach setzt vorm Pokalspiel gegen FSV Zwickau ein Ausrufezeichen
Nach dem 3:0-Erfolg gegen den SC Freital hatten Fans und Spieler des VfB Auerbach am Mittwoch gleichermaßen Spaß am Abklatschen.
Die Vogtländer haben Spitzenreiter SC Freital in der Fußball-Oberliga mit 3:0 besiegt. Nicht nur das Ergebnis war eine klare Message an den Gegner vom Sonntag. Denn die gab es auch vom Trainer.
Monty Gräßler
11:30 Uhr
3 min.
Runter vom Gas: Warum auf der B 173 jetzt auch nach dem Ortsausgang Plauen Tempo 50 gilt
Kurz nach dem Ortsausgang Plauen Richtung Neuensalz gilt jetzt Tempo 50.
Auf einem Teilstück des Autobahnzubringers hat die Plauener Stadtverwaltung die Maximalgeschwindigkeit von 100 auf 50 Kilometer pro Stunde reduziert – welchen Hintergrund hat das neue Tempolimit?
Claudia Bodenschatz
24.03.2026
4 min.
Neunjähriger Plauener fertigt „Vater-und-Sohn“-Paare im Kleinformat: „Am liebsten hätte ich ein Original im Garten“
 5 Bilder
Über 40 Mini-Figuren hat Matti mit Holz, Kleber und Farbe hergestellt – hier im Jößnitzer Garten.
Vielerorts in der Plauener Innenstadt stehen Holzfiguren, die an Erich Ohsers „Vater-und-Sohn“-Bildergeschichten erinnern. Matti Söllner findet sie spitze – und hat ein ungewöhnliches Hobby daraus entwickelt.
Sabine Schott
14:30 Uhr
1 min.
Motorradfahrer ohne Führerschein stürzt in Erzgebirge – Rettungshubschrauber im Einsatz
Nach einem Unfall am Sonntag in Crottendorf musste ein schwer verletzter Motorradfahrer mit dem Hubschrauber abtransportiert werden.
Ein 48-jähriger Motorradfahrer prallt in Crottendorf gegen einen Baum und wird schwer verletzt. Die polizeilichen Untersuchungen enthüllen mehr.
Holk Dohle
18.03.2026
1 min.
18-Jähriger ohne Fahrerlaubnis mit dem Motorrad in Unfall in St. Egidien verwickelt
In St. Egidien ist einem Motorradfahrer ein Überholmanöver missglückt.
Zwei Leichtverletzte und einen hohen Schaden forderte der Unfall. Der 18-jährige Motorradfahrer steht nun im Fokus der Ermittlungen.
Lutz Kirchner
26.03.2026
2 min.
Hohe Spritpreise: Länder für "Übergewinnsteuer"
Die Verkehrsministerkonferenz will weitergehende Maßnahmen gegen den Anstieg der Spritpreise.
Der Bundestag stimmt am Donnerstag über ein Spritpreispaket ab. Die Mehrheit der Verkehrsminister will noch mehr, um der Preissteigerung entgegenzuwirken.
Mehr Artikel