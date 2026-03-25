20-jähriger Motorradfahrer in Siebenbrunn schwer verletzt

Oberes Vogtland
In einer Kurve kam es zu einem schweren Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto. Der verletzte Fahrer musste ins Krankenhaus.
Nach dem Zusammenstoß mit einem Volkswagen hat ein 20-jähriger Motorradfahrer am Dienstag, 24. März, im Markneukirchener Ortsteil Siebenbrunn schwere Verletzungen erlitten. Darüber hat die Polizei berichtet. Der Unfall passierte in einer Kurve. Der junge Mann kollidierte mit dem Auto eines 73-Jährigen, stürzte und stieß gegen einen Zaun....
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