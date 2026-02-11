400 Kilometer zum Wandern ins Vogtland gereist

Bei den zehn Touren der 3. Vogtländischen Winterwandertage kamen bis Sonntag knapp 400 Teilnehmer. Einige der Angebote waren ausgebucht. Welche Ziele diesmal angesteuert wurden.

Die dritte Auflage der Vogtländischen Winterwandertage hat knapp 400 Teilnehmer angelockt. Das teilte die Präsidentin des Verbandes Vogtländischer Gebirgs- und Wandervereine, Kathrin Hager, mit. Insgesamt wurden bei den zehn Touren im oberen Vogtland vom 4. bis 8. Dezember 392 Wanderer gezählt, darunter auch Weitgereiste. So freute sich die... Die dritte Auflage der Vogtländischen Winterwandertage hat knapp 400 Teilnehmer angelockt. Das teilte die Präsidentin des Verbandes Vogtländischer Gebirgs- und Wandervereine, Kathrin Hager, mit. Insgesamt wurden bei den zehn Touren im oberen Vogtland vom 4. bis 8. Dezember 392 Wanderer gezählt, darunter auch Weitgereiste. So freute sich die...