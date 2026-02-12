MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zwei Autos sind bei Oelsnitz kollidiert.
Zwei Autos sind bei Oelsnitz kollidiert. Bild: Symbolbild: Patrick Seeger/dpa
Zwei Autos sind bei Oelsnitz kollidiert.
Zwei Autos sind bei Oelsnitz kollidiert. Bild: Symbolbild: Patrick Seeger/dpa
Oberes Vogtland
51-Jähriger kracht mit seinem Auto bei Oelsnitz in den Gegenverkehr
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Mitfahrer erlitten auf der B 92 leichte Verletzungen. Ein Nissan-Fahrer geriet über die Mittellinie. Alkohol war im Spiel.

Zwei Mitfahrer in einem Auto haben am Mittwoch, 11. Februar, auf der Bundesstraße 92 bei Oelsnitz leichte Verletzungen bei einem Unfall erlitten, berichtete die Polizei. Ein 51-jähriger Nissan-Fahrer geriet beim Abzweig nach Unterhermsgrün über die Mittellinie. Dort stieß er frontal mit dem Hyundai eines 70-Jährigen zusammen. Ein 43- und ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:06 Uhr
2 min.
Hiobsbotschaft: Schwimmhalle im Erzgebirge geschlossen
Die Schwimmhalle „Atlantis“ muss wegen Reparaturarbeiten länger geschlossen bleiben.
Aufgrund einer technischen Störung sollte die Schwimmhalle „Atlantis“ nur am Dienstag geschlossen bleiben. Doch die Reparatur dauert deutlich länger. Es ist die nächste schlechte Nachricht.
Patrick Herrl
08.01.2026
1 min.
Zwei Autos an Tankstelle in Wilkau-Haßlau zusammengestoßen
Zwei Autos kollidierten an einer Tankstelle.
Es war Alkohol im Spiel. Nun ermittelt die Polizei.
Lutz Kirchner
19.01.2026
1 min.
24-Jähriger schwer verletzt bei Unfall auf der der A 72 bei Treuen
Zwei Autos sind auf der Autobahn bei Treuen zusammengestoßen.
Ein 68-Jähriger erlitt einen Schock. Was der Auslöser für den Unfall war.
Lutz Kirchner
18:45 Uhr
4 min.
Grenzschutz-Kommandeur: Razzien in Minnesota werden beendet
Mit den Razzien in Minnesota soll dem US-Grenzschutzbeauftragten Tom Homan zufolge Schluss sein.
Bereits Anfang Februar hatte US-Präsident Donald Trump einen Abzug von Hunderten Grenzschutzbeamten aus Minneapolis angekündigt. Nun sollen die Razzien im Bundesstaat Minnesota ein Ende haben.
06:38 Uhr
4 min.
Er baute die Werdauer Kinderklinik auf, jetzt wurde ihm einfach gekündigt: „Es kam nicht ein Wort des Dankes“
Der frühere Chefarzt der Kinderabteilung an der Pleißental-Klinik, Dirk Ermisch, hier bei einer Demo vor dem Landratsamt. Neben ihm steht Verdi-Sekretärin Simone Bovensiepen.
Dirk Ermisch (81) hat die Kinderklinik in der Werdauer Pleißental-Klinik aufgebaut, war Chefarzt und ist bis heute dort als Honorararzt tätig. Er schüttelt nicht nur über den Umgang der Chefetage mit den Ärzten den Kopf.
Jan-Dirk Franke
18:41 Uhr
4 min.
Bundesregierung gibt Schloss Meseberg als Gästehaus auf
Schloss Meseberg wurde seit 2007 unter anderem für Empfänge von Staats- und Regierungschefs, aber auch für Kabinettsklausuren genutzt. (Archivbild)
Das historische Anwesen in Meseberg eine gute Autostunde nördlich von Berlin war Kulisse für Staatsempfänge und Kabinettsklausuren. Jetzt hat die Bundesregierung entschieden, dass die Ära bald endet.
Mehr Artikel