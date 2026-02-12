51-Jähriger kracht mit seinem Auto bei Oelsnitz in den Gegenverkehr

Oberes Vogtland
Zwei Mitfahrer erlitten auf der B 92 leichte Verletzungen. Ein Nissan-Fahrer geriet über die Mittellinie. Alkohol war im Spiel.
Zwei Mitfahrer in einem Auto haben am Mittwoch, 11. Februar, auf der Bundesstraße 92 bei Oelsnitz leichte Verletzungen bei einem Unfall erlitten, berichtete die Polizei. Ein 51-jähriger Nissan-Fahrer geriet beim Abzweig nach Unterhermsgrün über die Mittellinie. Dort stieß er frontal mit dem Hyundai eines 70-Jährigen zusammen. Ein 43- und ein...
