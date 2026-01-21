MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Gymnasium Markneukirchen erhält eine neue Heizung.
Das Gymnasium Markneukirchen erhält eine neue Heizung. Bild: Simone Zeh/Archiv
Das Gymnasium Markneukirchen erhält eine neue Heizung.
Das Gymnasium Markneukirchen erhält eine neue Heizung. Bild: Simone Zeh/Archiv
Oberes Vogtland
72.000 Euro unter geplanten Kosten: Neue Heizung für Schule im Vogtland
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach langen Vorbereitungen wird das Gymnasium Markneukirchen energetisch saniert. Wohin zwei große Baulose gehen.

Einen Stoßseufzer ließ Markneukirchens Bürgermeister Toni Meinel (parteilos) im Stadtrat los: „Endlich ist es soweit“, freut er sich, dass die neue Heizung für das Gymnasium Markneukirchen kommt. Der Stadtrat hat zwei von drei Losen vergeben. Den Zuschlag für Heizung/Lüftung/Sanitär erhielt die Firma Haustechnik Gerber aus Auerbach zum...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:54 Uhr
1 min.
Europaparlament stimmt für EuGH-Prüfung von Mercosur-Deal
Das Europäische Parlament hat beschlossen, das EU-Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten vom Gerichtshof der Europäischen Union überprüfen zu lassen.
Das Europäische Parlament hat beschlossen, das EU-Freihandelsabkommen mit Ländern des südamerikanischen Mercosur-Staatenbunds vom Gerichtshof der Europäischen Union überprüfen zu lassen. Eine...
12:54 Uhr
3 min.
Baerbock sieht Angriff auf die UN
Baerbock zeigt keine Begeisterung für Trumps Vorstoß.
In Davos will US-Präsident Trump den Aufbau seines "Friedensrats" vorantreiben. In der UN wird betont, dass dessen Mandat begrenzt sei - und es keine Alternative zu den Vereinten Nationen brauche.
20.01.2026
4 min.
Neue Debatte um das Freiberg-Kennzeichen: Verfassungsschutz, Landrat und Forscher ordnen mögliche rechte Bedeutung ein
Das Kennzeichen „FG“ steht auf Kennzeichen für Freiberg. In extremistischen Kreisen kann es auch etwas anderes bedeuten.
Die Abkürzung „FG“ kann in rechtsextremen Kreisen für „Führers Geburtstag“ stehen, sagen der Verfassungsschutz in Brandenburg und Niedersachsen. Was heißt das für Freiberg?
Johanna Klix
13.01.2026
2 min.
Markneukirchen kann wichtige Straße 2026/27 sanieren
Ein einziger Flickenteppich ist die Johann-Sebastian-Bach-Straße in Markneukirchen.
Die Johann-Sebastian-Bach-Straße ist einem sehr schlechten Zustand. Wie hoch die geschätzten Kosten für den grundhaften Ausbau liegen und was im Zuge des Straßenbaus ebenfalls geschehen soll.
Ronny Hager
20.01.2026
4 min.
Plauener ohne Obdach: Ein Mensch, zwei Einkaufswagen und viele Fragen
Bei Kälte auf der Straße übernachten zu müssen, kann lebensbedrohlich sein. (Symbolfoto)
Dem Mann mit den beiden Einkaufswagen sind in der Vergangenheit viele Menschen im Plauener Stadtgebiet begegnet. Seit Einbruch der kalten Jahreszeit trifft man ihn allerdings nicht mehr.
Claudia Bodenschatz
15:50 Uhr
1 min.
Gymnasium Markneukirchen lädt am Samstag zum Tag der offenen Tür ein
Das Gymnasium Markneukirchen lädt am Samstag von 10 bis 13 Uhr zum Tag der offenen Tür.
Der Tag der offenen Tür steht ganz unter dem Motto „Märchen“, heißt es aus der Bildungseinrichtung. Was es dabei zu entdecken gibt.
Ronny Hager
Mehr Artikel