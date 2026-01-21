72.000 Euro unter geplanten Kosten: Neue Heizung für Schule im Vogtland

Nach langen Vorbereitungen wird das Gymnasium Markneukirchen energetisch saniert. Wohin zwei große Baulose gehen.

Einen Stoßseufzer ließ Markneukirchens Bürgermeister Toni Meinel (parteilos) im Stadtrat los: „Endlich ist es soweit“, freut er sich, dass die neue Heizung für das Gymnasium Markneukirchen kommt. Der Stadtrat hat zwei von drei Losen vergeben. Den Zuschlag für Heizung/Lüftung/Sanitär erhielt die Firma Haustechnik Gerber aus Auerbach zum...