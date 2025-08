72-Jährige kracht mit Auto im Vogtland gegen eine Mauer

Der Unfall ist in einer Kurve passiert. Was weiter geschehen ist.

Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 28. Juli, in Mühlental hat eine Seniorin Verletzungen erlitten. Das berichtete die Polizei. Der Unfall ist gegen 14.15 Uhr geschehen. Zu dieser Zeit war eine 72-jährige Frau mit ihrem Auto auf der Staatsstraße 302 unterwegs. Sie fuhr mit ihrem Toyota in Richtung Tirschendorf. Im Bereich einer Kurve verlor die...