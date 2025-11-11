Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die erneuerte Gedenktafel für Bürgermeister Otto Risse auf dem Friedhof Oelsnitz.
Die erneuerte Gedenktafel für Bürgermeister Otto Risse auf dem Friedhof Oelsnitz.
Oberes Vogtland
80 Jahre nach Bürgermeister-Hinrichtung: Gedenktafel in Oelsnitz korrigiert
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit 2003 waren die Angaben zu Stadtchef Otto Risse auf dem Oelsnitzer Friedhof falsch. Die Stadt hat auf Leserhinweise an „Freie Presse“ reagiert.

Der Oelsnitzer Oberbürgermeister Mario Horn (CDU) hat Wort gehalten: Die falschen Angaben an der Bürgermeister-Gedenkstätte auf dem Friedhof Oelsnitz sind korrigiert. Sie betrafen Otto Risse (1883 bis 1945), Stadtoberhaupt während der Zeit des Nationalsozialismus. „Freie Presse“-Leser und die Redaktion hatten mehrfach auf die falschen...
