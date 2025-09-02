Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Den Vortrag zu 800 Jahre Pfarrei in Oelsnitz hielt Andreas Schlotterbeck.
Den Vortrag zu 800 Jahre Pfarrei in Oelsnitz hielt Andreas Schlotterbeck. Bild: Eckhard Sommer
Den Vortrag zu 800 Jahre Pfarrei in Oelsnitz hielt Andreas Schlotterbeck.
Den Vortrag zu 800 Jahre Pfarrei in Oelsnitz hielt Andreas Schlotterbeck. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
800-jährige Geschichte einer vogtländischen Kirche im Zeitraffer
Von Eckhard Sommer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Oelsnitz wurde am Wochenende das Jubiläum 800 Jahre Pfarrei gefeiert. Andreas Schlotterbeck hielt einen Vortrag zur Geschichte der Jakobikirche.

In Oelsnitz wurde am Wochenende das Jubiläum 800 Jahre Pfarrei gefeiert. Zum Programm gehörte am Samstag ein Vortrag von Pfarrer Andreas Schlotterbeck zur Geschichte der Jakobikirche. Er verknüpfte sie mit dem Einfluss von überregionalen gesellschaftlichen Ereignissen und rückte Personen in den Mittelpunkt, die in der Stadt wirkten. Dazu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:31 Uhr
3 min.
Erfolgreiche Premiere: Oelsnitzer Sperkenwanderung begeistert Teilnehmer
Die erste Auflage der Oelsnitzer Sperkenwanderung fand guten Zuspruch.
Die Sperkenwanderung soll es künftig immer am letzten Samstag im August geben. Der Auftakt mit drei Strecken war verheißungsvoll. Dafür gab es gleich mehrere Gründe.
Ronny Hager
28.08.2025
4 min.
Wochenend-Tipps: Erdäpfelfest, Heinz Rudolf Kunze und viel los in Oelsnitz
Ganz Lottengrün ist für das dreitägige Erdäpfelfest von Freitag bis Sonntag festlich geschmückt.
Am letzten August-Wochenende gibt es bei Festen und Veranstaltungen im Oberen Vogtland wieder die Qual der Wahl. Unter anderem locken Lottengrün, die Angler in Bobenneukirchen und die Gröndner Körbe.
Ronny Hager
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
09:29 Uhr
3 min.
Kriege in Gaza und Ukraine: UEFA-Boss greift Politik an
Aleksander Ceferin
Aleksander Ceferin äußert sich zu ausführlich zu politischen Themen. Die Kriege in Gaza und der Ukraine beschäftigen den Funktionär. Zum Ausschluss von Sportlern hat er eine klare Meinung.
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
09:40 Uhr
1 min.
Greiz: Hausflur mit Löschschaum ausgesprüht - Zeugen gesucht
Die Polizei in Greiz sucht Zeugen zu zwei Sachbeschädigungen.
Die Greizer Polizei sucht Zeugen zu zwei Sachbeschädigungen – auch im sächsischen Vogtland.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel