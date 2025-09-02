800-jährige Geschichte einer vogtländischen Kirche im Zeitraffer

In Oelsnitz wurde am Wochenende das Jubiläum 800 Jahre Pfarrei gefeiert. Andreas Schlotterbeck hielt einen Vortrag zur Geschichte der Jakobikirche.

In Oelsnitz wurde am Wochenende das Jubiläum 800 Jahre Pfarrei gefeiert. Zum Programm gehörte am Samstag ein Vortrag von Pfarrer Andreas Schlotterbeck zur Geschichte der Jakobikirche. Er verknüpfte sie mit dem Einfluss von überregionalen gesellschaftlichen Ereignissen und rückte Personen in den Mittelpunkt, die in der Stadt wirkten. Dazu...