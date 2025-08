Ab 5. August gibt es Marktmusik: Trend zu Freiluftkonzerten im Oberen Vogtland hält an

Was vor Jahren in Bad Elster begann, ist längst auch in den Nachbarorten ein Publikumsmagnet. Woran das liegt, welche Möglichkeiten, welche Grenzen es gibt - wie bei der Marktmusik in Markneukirchen.

Es ist die Risiko-Karte, die Veranstalter von Freiluft-Innenstadtkonzerten im durchwachsenen Vogtland-Sommer spielen müssen - und am Ende ziehen sie bisweilen kurz vorher die Reißleine. So wie bei der Marktmusik Markneukirchen. Angesichts „grauslicher Wetter-Aussichten" (Musikhallen-Chef André Czinkewitz als Veranstalter) fiel der Auftakt...