Ab Sonntag: Erlbacher Wanderwoche zeigt die schönsten Plätze

Das Angebot des Bergwandervereins feiert ein kleines Jubiläum. Sie findet zum 20. Mal statt. Bis 5. September werden fünf Touren zwischen 10 und 12 Kilometern angeboten.

Auf Entdeckungsreise vor die Haustür gehen: Diese Möglichkeit bietet die Erlbacher Wanderwoche seit 20 Jahren. Sie startet am Sonntag, 31. August. Das Angebot des Bergwandervereins lockt dabei nicht nur mit den reizvollsten Stellen rund um den Familienkurort, sondern erschließt auch lohnende Wege in die Umgebung und ins benachbarte Tschechien....