„Adieu ICE und reservierte Sitzplätze“: Vogtländer schildern erneut Bahn-Ärger

Die gesperrte Bahnstrecke in Richtung Leipzig bringt für Reisende aus Taltitz böse Überraschungen mit sich. Dabei hatten sie sich für einen Hamburg-Trip extra vorab beraten lassen.

Mangelhafte Beratung im Bahnhof in Plauen hat für ein Paar aus den Vogtland böse Überraschungen bei einem Kurztrip nach Hamburg mit sich gebracht. Denn die Streckensperrung in Richtung Leipzig war dort offenbar unbekannt, wie Iris und Alain Bonnas aus Taltitz berichten.